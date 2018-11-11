Чехия предложит отдавать часть оружейных денег бедным странам

Чешский премьер Андрей Бабиш намерен выступить с инициативой о передаче части средств, расходуемых в мире на вооружение, бедным странам. По его словам, ежегодно в мире на вооружение выделяется примерно 30 годовых бюджетов Чехии — около $1750 млрд.

«Эта гигантская сумма невольно наводит человека на размышления о том, почему мы, собственно, вооружаемся и кто наш противник», — сказал Бабиш журналистам, передает «РИА Новости».

Он отметил, что о данном вопросе могли бы договориться члены Совбеза ООН. Чешский премьер прилетел в Париж 10 ноября на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, в которых принимают участие лидеры около 50 государств.

Как сообщает «Газета.ру», в Париже Бабиш уже встретился с писателем Миланом Кундерой. Он предложил вернуть 89-летнему литератору гражданство, которого его лишили в 1979 году за критику социалистического строя.

Форум мира, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны, пройдет в Париже 11 ноября. На мероприятия приглашены более 120 высокопоставленных гостей, накануне в столицу Франции прибыл президент США Дональд Трамп.

Российский лидер Владимир Путин прибудет в Париж в воскресенье. 2 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США в столице Франции будет короткой и непродолжительной.