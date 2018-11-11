Прямой эфир

Чехия предложит отдавать часть оружейных денег бедным странам

0
Фото: ТАSS/Michal Kamaryt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешский премьер Андрей Бабиш намерен выступить с инициативой о передаче части средств, расходуемых в мире на вооружение, бедным странам. По его словам, ежегодно в мире на вооружение выделяется примерно 30 годовых бюджетов Чехии — около $1750 млрд.

«Эта гигантская сумма невольно наводит человека на размышления о том, почему мы, собственно, вооружаемся и кто наш противник», — сказал Бабиш журналистам, передает «РИА Новости».

Он отметил, что о данном вопросе могли бы договориться члены Совбеза ООН. Чешский премьер прилетел в Париж 10 ноября на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, в которых принимают участие лидеры около 50 государств.

Как сообщает «Газета.ру», в Париже Бабиш уже встретился с писателем Миланом Кундерой. Он предложил вернуть 89-летнему литератору гражданство, которого его лишили в 1979 году за критику социалистического строя.

Форум мира, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны, пройдет в Париже 11 ноября. На мероприятия приглашены более 120 высокопоставленных гостей, накануне в столицу Франции прибыл президент США Дональд Трамп.

Российский лидер Владимир Путин прибудет в Париж в воскресенье. 2 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США в столице Франции будет короткой и непродолжительной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поблагодарить Россию за победы в мировых войнах‍ призвали во Франции
Макрон назвал великим солдатом главу французских коллаборационистов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017