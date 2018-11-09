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Лавров прокомментировал шпионский скандал в Австрии

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Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на скандал со шпионом из Австрии.

«В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии, обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего не известно», — сказал министр.

Власти заявили о поимке военного, якобы работавшего на РФ с 1990-х годов. Из-за поднявшейся шумихи глава МИД Австрии отменила поездку в Россию. 

По данным властей, шпион — экс-полковник минобороны Австрии. Якобы мужчина передавал российской стороне секретные документы. За свои услуги шпион получил €300 тыс. Австрийская полиция завела уголовное дело.

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