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ЕС прокомментировал шпионский скандал в Австрии

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Фото: Global Look Press/Sachelle Babbar
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Европейский союз наблюдает за расследованием скандала в Вене после обвинения 70-летнего австрийского полковника в шпионаже в пользу России. Об этом 9 ноября сообщил ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС.

«Мы осведомлены о расследовании полковника австрийской армии по обвинению в шпионаже в пользу России и о проводящемся расследовании. Неуважение государственного суверенитета и вмешательство во внутренние дела является неприемлемым. ЕС считает, что от России исходят вызовы европейской политике, что также было темой обсуждения в Европейском совете», — отметил собеседник.

Австрийские власти сегодня сообщили о начале расследования в отношении полковника в отставке. В частности, это подтвердили канцлер Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек.

По их мнению, с конца 1990-х годов «шпион» занимался передачей российской военной разведке информации о военной авиации и артиллерийских системах Австрии, предоставлял сведения о миграционной политике. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

МИД России сегодня заявил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру в связи с заявлениями Вены об умышленном разглашении государственной тайны отставным офицером в пользу Москвы.

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