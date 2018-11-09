Трамп «обвинил» Россию в медленном подсчете голосов на выборах в США

Президент Дональд Трамп в своем официальном аккаунте в Twitter пошутил насчет возможного вмешательства России в прошедшие 6 ноября промежуточные выборы в США.

«Они, значит, считают голоса во Флориде и Джорджии, а выборы были при этом во вторник? Давайте обвиним русских и потребуем от президента Владимира Путина немедленно извиниться!» — написал американский лидер.

Прошло почти три дня, как в США закрылись избирательные участки. Тем не менее во Флориде и Джорджии продолжается подсчет голосов избирателей, выбиравших себе нового губернатора. Кандидаты от Демократической партии, которые по предварительным итогам проигрывают республиканцам, уже требуют пересчета голосов.

История о якобы российском вмешательстве в американские выборы возникла после выборов Дональда Трампа президентом США осенью 2016 года. Демократы, в том числе и проигравший кандидат Хиллари Клинтон, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях, во взломе компьютеров Демократической партии. Трамп при этом, по теории оппонентов, мог состоять в тайном сговоре с Россией.

В итоге сторонники Клинтон инициировали несколько расследований. Ни одно не подтвердило их домыслов о российском тайном влиянии.