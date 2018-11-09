Прямой эфир

Сын лишившейся ног пациентки воронежской клиники потребовал от медиков 5 млн

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный врач воронежской больницы № 3 , где 89-летней женщине ампутировали обе ноги, обратился с заявлением в полицию. В документе говорится, что сын пенсионерки  потребовал выплаты 5 млн рублей и похитил часть медицинской карты. Об этом заявили в пятницу, 9 ноября, в региональном департаменте здравоохранения. 

Все медработники пройдут аккредитацию до 2021 года
Министр здравоохранения Вероника Скворцова — об экзаменах для медиков, борьбе с нехваткой врачей и очередях в поликлиниках

Ведомство провело проверку оказания медпомощи и пришло к выводу, что врачи действовали сообразно ситуации и состоянию здоровья пациентки, отмечает пресс-служба

«Женщина поступила с гангреной обеих нижних конечностей. Это необратимые поражения», — заявили в департаменте.

При этом и сама больная, и ее родные задолго до госпитализации знали о необходимости ампутации двух ног, что подтверждается документацией.

«Также 8 ноября главный врач БУЗ ВО «ВГКБ №3» Сергей Шамсутдинов обратился в правоохранительные органы в связи с противоправными действиями младшего сына пациентки Дронова Андрея Александровича, выразившимися в требовании выплаты в его пользу 5 млн рублей, а также похищении части медицинской документации из медицинской карты его мамы», — отметили в ведомстве.

Ранее старший из сыновей 89-летней жительницы Воронежа обратился с заявлением в полицию об ошибке врачей. По его мнению, его матери якобы ампутировали левую ногу вместо больной правой. Правоохранители возбудили уголовное дело, его передали для расследования в органы СК, Росздравнадзор начал проверку. Позже старший сын женщины отказался от претензий к медиками, а младший потребовал выплат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сын пенсионерки объяснил путаницу вокруг операции по ампутации в Воронеже
Тульского акушера приговорили к ограничению свободы за вред пациентке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017