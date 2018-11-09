Сын лишившейся ног пациентки воронежской клиники потребовал от медиков 5 млн

Главный врач воронежской больницы № 3 , где 89-летней женщине ампутировали обе ноги, обратился с заявлением в полицию. В документе говорится, что сын пенсионерки потребовал выплаты 5 млн рублей и похитил часть медицинской карты. Об этом заявили в пятницу, 9 ноября, в региональном департаменте здравоохранения.

Ведомство провело проверку оказания медпомощи и пришло к выводу, что врачи действовали сообразно ситуации и состоянию здоровья пациентки, отмечает пресс-служба

«Женщина поступила с гангреной обеих нижних конечностей. Это необратимые поражения», — заявили в департаменте.

При этом и сама больная, и ее родные задолго до госпитализации знали о необходимости ампутации двух ног, что подтверждается документацией.

«Также 8 ноября главный врач БУЗ ВО «ВГКБ №3» Сергей Шамсутдинов обратился в правоохранительные органы в связи с противоправными действиями младшего сына пациентки Дронова Андрея Александровича, выразившимися в требовании выплаты в его пользу 5 млн рублей, а также похищении части медицинской документации из медицинской карты его мамы», — отметили в ведомстве.

Ранее старший из сыновей 89-летней жительницы Воронежа обратился с заявлением в полицию об ошибке врачей. По его мнению, его матери якобы ампутировали левую ногу вместо больной правой. Правоохранители возбудили уголовное дело, его передали для расследования в органы СК, Росздравнадзор начал проверку. Позже старший сын женщины отказался от претензий к медиками, а младший потребовал выплат.