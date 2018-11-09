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Сбор пожертвований пострадавшим от взрыва газа объявили активисты в ЕАО

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В ЕАО представители общественных организаций объявили сбор средств для помощи тем, кто пострадал во время взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Приамурский Смидовичского района области. Пожертвования, в частности, собирает региональное отделение организации «Союз женщин России».

Как сообщила ИА EAOMedia глава отделения Рита Андреева, 138 жителей не имеют элементарных вещей для жизни. Активистка отметила, что оказанная вовремя финансовая помощь решит важную проблему — адресно поможет людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел вечером 6 ноября. Разрушены перегородки между первым и вторым этажами, а также подвалом. Эвакуированы 120 человек. Четыре человека пострадали, в том числе ребенок.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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