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Матвиенко посетит Южную Корею

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует в начале октября посетить Республику Корея. Об этом она рассказала в понедельник, 17 сентября, в эфире телеканала «Россия 24».

В начале сентября Матвиенко находилась с официальным визитом в Пхеньяне, где встретилась в том числе и с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По ее словам, во время встреч с коллегами из КНДР обсуждалась тема межпарламентского диалога.

Спикер Совфеда пообещала способствовать налаживанию контактов между Кореями, добавляет «Газета.ру».

7 сентября в интервью «Известиям» Валентина Матвиенко отметила, что ее поездка в Пхеньян послужит дальнейшему укреплению парламентского взаимодействия и развитию отношений двух стран.

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