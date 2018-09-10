Матвиенко рассказала о реакции Ким Чен Ына на послание Путина

Глава КНДР Ким Чен Ын положительно отозвался о послании президента РФ Владимира Путина и высоко оценил оказываемую Россией поддержку. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 10 сентября по итогам своего визита в Пхеньян.

«Он пробежался [по посланию президента РФ] после того, как я ему передала. Потом он прочитал, я имела возможность с ним общаться еще несколько раз на ходу, он сказал: послание прекрасное», — цитирует Матвиенко агентство «РИА Новости».

По словам спикера Совфеда, она неоднократно общалась с северокорейским лидером. В ответ Ким Чен Ын на словах просил передать Владимиру Владимировичу «самые добрые пожелания, что он высоко ценит <…> работу России по поддержке Северной Кореи» в рамках санкций ООН, которые, как надеется Пхеньян, ослабятся при поддержке Москвы.

Также Матвиенко рассказала о стремлении Ким Чен Ына к денуклеаризации Корейского полуострова, диалогу с Южной Кореей и «последующему объединению».

«Я убедилась, что это не декларация, что он искренне этого хочет и многое делает для этого», — приводит слова спикера ТАСС.

Как ранее заявляла Матвиенко, Ким Чен Ын может приехать в Россию с официальным визитом до конца года, если встреча будет согласована с графиком российского лидера.

Председатель Совфеда приехала в Северную Корею с визитом 7 сентября. Она посетила военный парад в Пхеньяне в честь 70-й годовщины образования КНДР и встретилась с Ким Чен Ыном.

9 сентября СМИ опубликовали содержание послания Владимира Путина Ким Чен Ыну.