На параде в Пхеньяне не показали межконтинентальные баллистические ракеты

Военный парад, посвященный 70-й годовщине образования КНДР, прошел в воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне. При этом межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) на нем продемонстрированы не были. Об этом заявило агентство Kyodo.

Мимо почетной трибуны на площади парадными расчетами прошли подразделения всех видов вооруженных сил КНДР. Общее число участников парада оценивается в 10 тыс. военнослужащих, сообщает ТАСС.

Зрителям продемонстрировали различные виды военной техники — танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты, произведенные в КНДР беспилотные летательные аппараты, но МБР так и не появились.

Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын не выступил с речью на мероприятии.

Россию на параде представляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая ранее передала северокорейскому лидеру послание от президента РФ Владимира Путина.