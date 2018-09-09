Прямой эфир

На параде в Пхеньяне не показали межконтинентальные баллистические ракеты

0
Фото: TASS/AP/Kin Cheung
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный парад, посвященный 70-й годовщине образования КНДР, прошел в воскресенье, 9 сентября, в Пхеньяне. При этом межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) на нем продемонстрированы не были. Об этом заявило агентство Kyodo.

Мимо почетной трибуны на площади парадными расчетами прошли подразделения всех видов вооруженных сил КНДР. Общее число участников парада оценивается в 10 тыс. военнослужащих, сообщает ТАСС.

Зрителям продемонстрировали различные виды военной техники — танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты, произведенные в КНДР беспилотные летательные аппараты, но МБР так и не появились.

Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын не выступил с речью на мероприятии.

Россию на параде представляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая ранее передала северокорейскому лидеру послание от президента РФ Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп рассказал об очередном письме от Ким Чен Ына‍
В КНДР умер экс-глава комитета по ядерным разработкам

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017