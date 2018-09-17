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Матвиенко рассказала о «мрачных временах» на Украине

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «мрачные времена» на Украине в конечном итоге закончатся. Об этом она сказала 17 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

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«Там правят бал другие, там правят бал не те, кто патриоты своей страны, которые проводят проукраинскую политику, которые думают о своем народе», — пояснила председатель верхней палаты российского парламента.

По ее словам, на Украине в то же время много здравомыслящих людей, обеспокоенных гибелью почти 10 тыс. человек в результате конфликта на востоке страны, и эти люди выступают за мир и прекращение противостояния. При этом Матвиенко отметила, что у нынешнего руководства страны другие цели и задачи.

«Уверена, что эти мрачные времена пройдут», — заключила спикер.

17 сентября президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе с Россией. МИД РФ с сожалением отреагировал на этот шаг.

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