Климкин признался в невозможности реализовать закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса реализовать в его нынешнем виде практически невозможно. Об этом в понедельник, 17 сентября, в ходе евро-атлантического форума заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Выступление министра транслировал в Facebook организатор форума «Институт евро-атлантического сотрудничества», передает «РИА Новости».

По словам Климкина, отдельные элементы этого закона смогут начать работать только в случае, если «оккупационный Донбасс будет освобожден».

В феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке страны. В октябре 2017 года документ был продлен на год.

По словам спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, в 2018 году продление действия закона будет зависеть от позиции западных партнеров.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позже сменив ее на операцию объединенных сил.