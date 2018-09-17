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МИД выразил сожаление о разрыве Украиной договора о дружбе с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отказ президента Украины Петра Порошенко от автоматического продления на очередной 10-летний период договора о дружбе с Россией вызвал глубокое сожаление Москвы.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИДа, опубликованном в понедельник, 17 сентября, на сайте внешнеполитического ведомства.

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В случае поступления официального уведомления договор прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

МИД назвал шаги, предпринимаемые руководством Украины, деструктивными. Нынешние власти страны стремятся обслуживать чужие геополитические интересы и свои политические амбиции и демонстрируют готовность разрушать всё, что нарабатывалось 10-летиями.

«В своем антироссийском угаре украинское руководство, дорвавшееся до власти после вооруженного антиконституционного переворота 2014 года, не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины», — отметили в МИДе.

«Народам России и Украины исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве, у народов многовековая история и тесные духовные, культурные узы», — говорится в заявлении МИД. В министерстве уверены, что кризис между государствами будет преодолен.

На сайте Порошенко уточняется, что указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), которым были поддержаны предложения министерства иностранных дел Украины.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал действия властей Украины закономерными.

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