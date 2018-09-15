Порошенко обвинил Россию в планах «оккупировать» Азовское море

Россия задумала оккупировать Азовское море так же, как «оккупировала» Крым, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью газете The Washington Post.

«Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наши военные позиции и начинаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда», — приводит слова президента его пресс-служба.

Как подчеркнул украинский лидер, Киев имеет «абсолютно четкий» правовой статус в Азовском море, а Россия не имеет права «атаковать или останавливать наши суда». По его словам, если российские пограничники на один день «заблокируют» украинское судно с металлопродукцией, следующее из Мариуполя, то стоимость убытков составит тысячи долларов.

Кроме того, политик пожаловался, что россияне якобы постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах: арестовывают их, останавливают и угрожают им.

Порошенко добавил, что у Киева есть только одни инструмент влияния — это санкции, которые могут «удержать» Россию за столом переговоров и положить конец «агрессии».

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

В первой декаде сентября украинские СМИ сообщили о переброске украинским командованием малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.

В Крыму призвали Украину одуматься и воздержаться от каких-либо провокаций, иначе эти бронекатера станут объектами музейного показа.