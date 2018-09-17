Пушков назвал закономерным разрыв Украиной договора о дружбе с Россией

Разрыв договора о дружбе с Россией закономерен для украинского лидера Петра Порошенко и нынешней киевской власти. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее в этот день Порошенко подписал указ о разрыве договора, подписанного в 1997 году. Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), которым были поддержаны предложения министерства иностранных дел Украины.

«Разрыв всех и всяческих связей с Россией является сутью его политики, при этом ущерб для самой Украины его не волнует. Отныне Россия свободна от обязательств по договору перед Украиной», — написал сенатор в Twitter.

Российско-украинский договор о дружбе закрепил стратегическое партнерство сторон, в том числе признание нерушимости существующих границ.

14 марта МИД Украины выступил с предложением разорвать договор о дружбе с Россией. В апреле Порошенко пригрозил разрывом отдельных положений этого документа.

Отношения между Киевом и Москвой испортились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России. При этом Киев итоги референдума не признал.