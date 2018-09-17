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Мужчина напал на полицейского с топором на вокзале в Кургане

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Фото: СК РФ
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Мужчина напал на полицейского с топором на вокзале в Кургане при задержании. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. 

Злоумышленник был задержан за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. При составлении протокола он достал из рюкзака топор и замахнулся на одного из правоохранителей. На помощь сотруднику полиции пришли понятые. 

«Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении полицейского», — говорится в сообщении ведомства в Twitter

Другие подробности инцидента уточняются.

10 сентября мужчина устроил поножовщину в зале ожидания Курского вокзала в Москве. Инцидент произошел утром, около 4:10 мск. Нападавший ранил кухонным ножом молодого человека и девушку. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

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