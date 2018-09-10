Опубликованы кадры нападения мужчины с ножом на людей на Курском вокзале в Москве

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения мужчины с ножом на людей в зале ожидания Курского вокзала в Москве. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видно, как он со спины подходит к прохожему и наносит ему удар в бок.

Молодой человек падает на пол, затем встает и, придерживая рукой рану, убегает от вооруженного злоумышленника. Преступник убегает за стойку регистрации, где 2–3 раза ударяет ножом девушку. Однако сотрудники полиции очень быстро отреагировали на происходящее и погнались за ним.

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство, сообщает телеканал «Звезда».

Нападение было совершено в понедельник, 10 сентября, в 4:10 утра. Злоумышленник, оказавшийся ранее судимым 55-летним гражданином Грузии, ранил огромным кухонным ножом молодого человека и девушку. Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городскую клиническую больницу № 29. Состояние раненых оценивается как тяжелое. Они находятся в отделении хирургической реанимации.

В Забайкалье напавшего с ножом на директора школы из-за плохой характеристики для военкомата 18-летнего молодого человека приговорили в понедельник к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.