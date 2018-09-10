Прямой эфир

Опубликованы кадры нападения мужчины с ножом на людей на Курском вокзале в Москве

0
Фото: СК РФ/REN TV
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения мужчины с ножом на людей в зале ожидания Курского вокзала в Москве. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом России, видно, как он со спины подходит к прохожему и наносит ему удар в бок.

Молодой человек падает на пол, затем встает и, придерживая рукой рану, убегает от вооруженного злоумышленника. Преступник убегает за стойку регистрации, где 2–3 раза ударяет ножом девушку. Однако сотрудники полиции очень быстро отреагировали на происходящее и погнались за ним.

Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство, сообщает телеканал «Звезда».

Нападение было совершено в понедельник, 10 сентября, в 4:10 утра. Злоумышленник, оказавшийся ранее судимым 55-летним гражданином Грузии, ранил огромным кухонным ножом молодого человека и девушку. Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городскую клиническую больницу № 29. Состояние раненых оценивается как тяжелое. Они находятся в отделении хирургической реанимации.

В Забайкалье напавшего с ножом на директора школы из-за плохой характеристики для военкомата 18-летнего молодого человека приговорили в понедельник к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Забайкалье ранивший ножом директора школы юноша приговорен к 11 годам
Мужчина ранил ножом двух человек на Курском вокзале в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017