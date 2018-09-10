В Забайкалье ранивший ножом директора школы юноша приговорен к 11 годам

В Забайкалье 18-летний молодой человек, напавший с ножом на директора школы из-за плохой характеристики для военкомата, приговорен к 11 годам лишения свободы. При этом год он будет находиться в колонии строгого режима, сообщила 10 сентября районная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 8 мая этого года в Шилкинском районе.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, юноша напал на 63-летнего директора школы и несколько раз ударил его ножом в область сердца и живота.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Позднее молодой человек признался, что совершил нападение из-за плохой характеристики, которую директор направил в военкомат.

В результате суд приговорил нападавшего к 11 годам и постановил выплатить пострадавшему компенсацию за материальный ущерб в размере 11 тыс., рублей и за моральный ущерб в размере 1 млн рублей.

9 сентября сообщалось, что на Ямале школьница зарезала подругу во время ссоры.