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В Забайкалье ранивший ножом директора школы юноша приговорен к 11 годам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Забайкалье 18-летний молодой человек, напавший с ножом на директора школы из-за плохой характеристики для военкомата, приговорен к 11 годам лишения свободы. При этом год он будет находиться в колонии строгого режима, сообщила 10 сентября районная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 8 мая этого года в Шилкинском районе.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, юноша напал на 63-летнего директора школы и несколько раз ударил его ножом в область сердца и живота.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Позднее молодой человек признался, что совершил нападение из-за плохой характеристики, которую директор направил в военкомат.

В результате суд приговорил нападавшего к 11 годам и постановил выплатить пострадавшему компенсацию за материальный ущерб в размере 11 тыс., рублей и за моральный ущерб в размере 1 млн рублей.

9 сентября сообщалось, что на Ямале школьница зарезала подругу во время ссоры.

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