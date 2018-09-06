Двое школьников в Канаде госпитализированы после поножовщины

Двое учеников канадской школы направлены в больницу после драки с применением ножа.

Инцидент произошел в городе Милтон (провинция Онтарио) 5 сентября. По данным телеканала CTV, в драке участвовали несколько человек. Двое ребят были ранены, когда один из хулиганов вытащил нож. Их жизням ничто не угрожает.

Полицейские арестовали ученика, применившего нож. Подробностей происшествия и информации о личностях детей не приводится, так как участники драки являются несовершеннолетними.

30 августа в торговом центре Торонто неизвестный открыл стрельбу.