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Двое школьников в Канаде госпитализированы после поножовщины

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Двое учеников канадской школы направлены в больницу после драки с применением ножа.

Инцидент произошел в городе Милтон (провинция Онтарио) 5 сентября. По данным телеканала CTV, в драке участвовали несколько человек. Двое ребят были ранены, когда один из хулиганов вытащил нож. Их жизням ничто не угрожает.

Полицейские арестовали ученика, применившего нож. Подробностей происшествия и информации о личностях детей не приводится, так как участники драки являются несовершеннолетними.

30 августа в торговом центре Торонто неизвестный открыл стрельбу.

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