Прямой эфир

В Чикаго задержали перекрывших дорогу к аэропорту активистов

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском Чикаго (штат Иллинойс) задержаны 12 протестующих, пытавшихся перекрыть трассу к международному аэропорту О'Хара 3 сентября.

Таким образом митингующие выражали протест против политики местных властей, выступали против расизма и неравенства, а также требовали более активных действий с целью прекращения инцидентов со стрельбой в общественных местах, отмечает ТАСС.

Пластиковые войны: в США начался конфликт из-за 3D-оружия
За что десятки генпрокуроров ополчились на администрацию Трампа

По словам организатора демонстрации Грегори Ливингстона, собравшиеся «ценой собственной свободы» пытались привлечь внимание к проблеме «свободы других».

По данным газеты Chicago Tribune, около 50 человек намеревались заблокировать автомагистраль к воздушной гавани. Полиция задержала восемь мужчин и четыре женщины. Среди задержанных — организатор митинга. Активистам назначили штраф в $120 и отпустили.

В последнее время в США участились инциденты со стрельбой в общественном месте. Жители страны не раз выходили на демонстрации, чтобы призвать власти принять безотлагательные меры, в частности — ужесточить контроль за оборотом оружия.

В начале июля жители Чикаго уже устраивали подобную демонстрацию, перекрыв одну из главных дорог. Тогда местные власти разрешили активистам пройти маршем по автотрассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десять человек пострадали в результате перестрелки в Калифорнии
Участники антимигрантских демонстраций устроили беспорядки в Германии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017