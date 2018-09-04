В Чикаго задержали перекрывших дорогу к аэропорту активистов

В американском Чикаго (штат Иллинойс) задержаны 12 протестующих, пытавшихся перекрыть трассу к международному аэропорту О'Хара 3 сентября.

Таким образом митингующие выражали протест против политики местных властей, выступали против расизма и неравенства, а также требовали более активных действий с целью прекращения инцидентов со стрельбой в общественных местах, отмечает ТАСС.

По словам организатора демонстрации Грегори Ливингстона, собравшиеся «ценой собственной свободы» пытались привлечь внимание к проблеме «свободы других».

По данным газеты Chicago Tribune, около 50 человек намеревались заблокировать автомагистраль к воздушной гавани. Полиция задержала восемь мужчин и четыре женщины. Среди задержанных — организатор митинга. Активистам назначили штраф в $120 и отпустили.

В последнее время в США участились инциденты со стрельбой в общественном месте. Жители страны не раз выходили на демонстрации, чтобы призвать власти принять безотлагательные меры, в частности — ужесточить контроль за оборотом оружия.

В начале июля жители Чикаго уже устраивали подобную демонстрацию, перекрыв одну из главных дорог. Тогда местные власти разрешили активистам пройти маршем по автотрассе.