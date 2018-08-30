Торговый центр из-за стрельбы эвакуировали в Торонто

Полиция эвакуировала людей из торгового центра в Торонто из-за сообщений о стрельбе.

Как говорится в сообщении городской полиции в Twitter, правоохранители оцепили район. По предварительной информации, никто не пострадал.

13 августа три человека получили огнестрельные ранения после конфликта на заправочной станции в Торонто.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что во время стрельбы в торгово-развлекательном центре в американском Джексонвилле погибли четыре человека, более десяти пострадали.