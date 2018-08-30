Прямой эфир

Торговый центр из-за стрельбы эвакуировали в Торонто

0
Фото: REUTERS/Dan Culberson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция эвакуировала людей из торгового центра в Торонто из-за сообщений о стрельбе.

Как говорится в сообщении городской полиции в Twitter, правоохранители оцепили район. По предварительной информации, никто не пострадал.

13 августа три человека получили огнестрельные ранения после конфликта на заправочной станции в Торонто.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что во время стрельбы в торгово-развлекательном центре в американском Джексонвилле погибли четыре человека, более десяти пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США вынесен приговор застрелившему чернокожего подростка полицейскому
У расстрелявшего людей в США геймера были проблемы с психикой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017