Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Париже

Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже. Пострадали минимум семь человек.

Инцидент произошел в 22:45 (23:45 мск) 9 сентября около театра в 20-м округе французской столицы, сообщает Le Parisien.

Среди пострадавший двое граждан Великобритании. У одного из них ранение в живот, у второго –– в голову.

Отмечается, что очевидцы нападения пытались остановить злоумышленника, но ему удалось скрыться. Через некоторое время преступника задержали сотрудники полиции. По предварительным данным, напавшим оказался уроженец Афганистана.

Полиция не рассматривает произошедшее как террористический акт.



Ранее 10 сентября сообщалось, что неизвестный напал на полицейского на станции московского метро «Медведково».