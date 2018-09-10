Прямой эфир

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Париже

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже. Пострадали минимум семь человек.

Инцидент произошел в 22:45 (23:45 мск) 9 сентября около театра в 20-м округе французской столицы, сообщает Le Parisien.

Среди пострадавший двое граждан Великобритании. У одного из них ранение в живот, у второго –– в голову.

Отмечается, что очевидцы нападения пытались остановить злоумышленника, но ему удалось скрыться. Через некоторое время преступника задержали сотрудники полиции. По предварительным данным, напавшим оказался уроженец Афганистана.

Полиция не рассматривает произошедшее как террористический акт.

Ранее 10 сентября сообщалось, что неизвестный напал на полицейского на станции московского метро «Медведково».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Англии вооруженная женщина напала на прохожих
Мужчина напал на трех девушек в Санкт-Петербурге с ножом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017