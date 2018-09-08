В Англии вооруженная женщина напала на прохожих

Вооруженная большим ножом или мачете женщина напала на прохожих в британском городе Барнсли. Инцидент произошел утром 8 сентября на автобусной остановке.

До того как женщину задержали, она успела ранить одного человека. Об этом 9 сентября сообщает газета The Independent.

Полиция графства Саут-Йоркшира опровергла слухи о том, что нападение могло быть террористической атакой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

1 сентября в итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина набросилась с ножом на посетительницу музея исторических игрушек. От ранений в области ребер пострадавшая скончалась.