Прямой эфир

Вооруженная ножом женщина напала на прохожих в Италии

0
Фото: liberoquotidiano.it
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина набросилась с ножом на посетительницу музея исторических игрушек. Об этом в субботу, 1 сентября, передает агентство ANSA. От ранений в области ребер пострадавшая скончалась.

После нападения в музее 58-летняя женщина, предположительно польского происхождения, выбежала на улицу и ранила еще нескольких прохожих. Они не получили серьезных травм.

Местная полиция арестовала нападавшую. Отмечается, что она находилась в состоянии аффекта.

23 августа неизвестный напал на прохожих в коммуне Трапп под Парижем. В результате инцидента пострадали два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный напал с ножом на посетителей вокзала в Амстердаме
Мужчина напал на трех девушек в Санкт-Петербурге с ножом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017