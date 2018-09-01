Вооруженная ножом женщина напала на прохожих в Италии

В итальянском городе Каннето-суль-Ольо женщина набросилась с ножом на посетительницу музея исторических игрушек. Об этом в субботу, 1 сентября, передает агентство ANSA. От ранений в области ребер пострадавшая скончалась.

После нападения в музее 58-летняя женщина, предположительно польского происхождения, выбежала на улицу и ранила еще нескольких прохожих. Они не получили серьезных травм.

Местная полиция арестовала нападавшую. Отмечается, что она находилась в состоянии аффекта.

23 августа неизвестный напал на прохожих в коммуне Трапп под Парижем. В результате инцидента пострадали два человека.