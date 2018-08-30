Мужчина напал на трех девушек в Санкт-Петербурге с ножом

Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который напал с ножом на трех девушек.

Первый инцидент произошел в центре города на площади Тургенева, где правоохранители обнаружили раненую женщину. Пострадавшая смогла сообщить приметы нападавшего, а также указала направление, в котором он скрылся.

«Женщине, получившей непроникающее ножевое ранение, была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась», — приводит сообщение ведомства «Газета.ру».

Позже в полицию обратились еще две девушки, которые сообщили, что агрессивный мужчина, вооруженный ножом, незадолго до этого угрожал им убийством неподалеку от площади Репина. Девушки описали злоумышленника, после чего стало ясно, что речь идет о том же мужчине.

29 августа полиция Санкт-Петербурга задержала двух подростков по делу о нападении на посетителей Таврического сада в центре Северной столицы. 28 августа сообщалось, что в Петербурге должник избил и покусал судебного пристава.