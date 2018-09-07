Вооруженное нападение на прохожих произошло на северо-востоке Москвы

Группа вооруженных людей напала на прохожих на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент произошел на улице Корнейчука. Как передает телеканал РЕН ТВ, злоумышленники похитили сумку, в которой находилось около 1 млн рублей, а затем скрылись с места происшествия на черном BMW.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

3 сентября на Варшавском шоссе в Москве произошел конфликт между двумя группами людей, который перерос в стрельбу. По предварительным данным в этот момент один участник группировки должен был передать другому крупную сумму денег.