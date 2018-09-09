На Ямале школьница зарезала подругу во время ссоры

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства 17-летней школьницы в Тазовском районе ЯНАО. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Тело девушки было обнаружено 8 сентября в квартире жилого дома. Главной подозреваемой в убийстве является подруга погибшей.

«В ходе выяснения обстоятельств ее гибели установлено, что колото-резаные ранения потерпевшей в результате конфликта были нанесены ее подругой накануне ночью. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия», –– говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», выясняются все обстоятельства произошедшего. Также следователи провели встречу с уполномоченным по правам ребенка в ЯНАО.

«В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям системы органов профилактики и руководства школы-интерната, где обучались девушки», — добавили в СК.

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