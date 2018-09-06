Нападение мужчины с ножом на кандидата в президенты Бразилии попало на видео
В Сети появилось видео покушения на кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару. 6 сентября во врем встречи политика с избирателями на него набросился мужчина с ножом.
Как сообщает РЕН ТВ, Болсонару получил ранение в живот. Медики оценивают его состояние как нормальное.
По данным газеты Globu, полиция задержала нападавшего. Им оказался 40-летний Аделиу Бислу ди Оливейра. Мотивы преступления устанавливаются.
Отмечается, что правоохранителям пришлось защищать злоумышленника от разъяренной толпы сторонников Болсонару.
Президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре. Жаир Болсонару считается одним из фаворитов президентской гонки.