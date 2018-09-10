Мужчина ранил ножом двоих человек на Курском вокзале в Москве

Мужчина устроил поножовщину в зале ожидания Курского вокзала утром 10 сентября, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел около 04:10 мск. По данным РЕН ТВ, мужчина ранил огромным кухонным ножом молодого человеку и девушку. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Нападавший задержан и доставлен в отделение полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, злоумышленник –– 55 летний уроженец одной из бывших республики СССР.

«У мужчин уже были серьезные проблемы с законом: он отсидел 11 лет за убийство», –– отмечает РЕН ТВ.

9 сентября уроженец Афганистана напал с ножом на прохожих в Париже.