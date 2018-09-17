Прямой эфир

Стали известны выплаченные UFC за турнир в Москве гонорары

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Россия не подвела
Первый в истории турнир UFC на территории нашей страны прошел с отличной организацией и полным доминированием отечественных бойцов

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выплатил бойцам смешанного стиля (ММА), выступившим на турнире UFC Fight Night в Москве, гонорары и премиальные бонусы.

Больше всех за выступление на турнире заработал Марк Хант — $765 тыс. Он проиграл россиянину Аоексею Олейнику, который зааботал $121 тыс. Белорус Андрей Орловский получил $270 тыс. Его соперник — Шамиль Абдурахимов — $41 тыс. Как сообщает портал The Sports Daily, общая сумма выплат составил в $1,8 млн.

Первый в истории турнир UFC в России прошел 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский». На мероприятии присутствовало 22603 зрителя. Таким образом, этот турнир по смешанным единоборствам стал самым посещаемым в России за всю историю, а также пятым по посещаемости в истории UFC.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макгрегор пообещал вытереть ноги об Нурмагомедова в UFC
Названа дата встречи Нурмагомедова и Макгрегора на пресс-конференции UFC

 


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017