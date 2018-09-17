Стали известны выплаченные UFC за турнир в Москве гонорары

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выплатил бойцам смешанного стиля (ММА), выступившим на турнире UFC Fight Night в Москве, гонорары и премиальные бонусы.

Больше всех за выступление на турнире заработал Марк Хант — $765 тыс. Он проиграл россиянину Аоексею Олейнику, который зааботал $121 тыс. Белорус Андрей Орловский получил $270 тыс. Его соперник — Шамиль Абдурахимов — $41 тыс. Как сообщает портал The Sports Daily, общая сумма выплат составил в $1,8 млн.

Первый в истории турнир UFC в России прошел 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский». На мероприятии присутствовало 22603 зрителя. Таким образом, этот турнир по смешанным единоборствам стал самым посещаемым в России за всю историю, а также пятым по посещаемости в истории UFC.

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