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Первый российский турнир UFC завершился в Москве

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В Москве прошел первый российский турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC Fight Night 136.

В главном бою встретились тяжеловесы Марк Хант и Алексей Олейник. Россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Также в основном карде Ян Блахович «задушил» Никиту Крылова во втором раунде, передает «Газета.ру».

Шамиль Абдурахимов был сильнее Андрея Орловского, а Алексей Кунченко победил Тиаго Алвеса — оба раза судьи приняли единогласное решение.

В предварительном карде семь россиян из восьми праздновали победу над соперниками: Халид Муртазалиев, Петр Ян, Рустам Хабилов, Маирбек Тайсумов, Магомед Анкалаев, Рамазан Эмеев и Мераб Двалишвили. Единственное поражение потерпел Адам Яндиев.

Ирландский боец Конор Макгрегор ранее высмеял комментарий будущего оппонента, россиянина Хабиба Нурмагомедова, пообещав вытереть об него ноги во время поединка UFC 6 октября.

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