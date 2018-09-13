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Названа дата встречи Нурмагомедова и Макгрегора на пресс-конференции UFC

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) сообщил точную дату пресс-конференции перед боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Как сообщает «Газета.ру», она состоится 20 сентября в 17 часов по восточному времени (21 сентября в 00.00 мск).

Глава UFC Дэйна Уайт ранее сообщил, что титульный бой в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе на стадионе финалиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» в Лас-Вегасе, который вмещает 20 тыс. человек.

Поклонники смешанных единоборств раскупили все билеты на бой в течение трех минут после начала продаж. Самый дорогой билет на поединок стоил $2505, а самый дешевый — $205.

Российский боец смешанного стиля Александр Волков в андеркарте боя Нурмагомедов — Макгрегор проведет бой с американцем Дерриком Льюисом.

Ранее легковес UFC Майкл Кьеза, пострадавший во время нападения Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC 223, подал в суд на ирландца.

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