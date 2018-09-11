Прямой эфир

Тимати пожелал удачи в бою Нурмагомедову, ополчившемуся на Крида

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рэпер Тимати в ответ на критику в свой адрес от российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова пожелал ему удачи в бою. Об этом исполнитель написал в комментарии к публикации спортсмена в Instagram.

Темное дело
Как хип-хоп шагнул из подвалов Бронкса на стадионы

Конфликт между лидером музыкального лейбла Black Star и Нурмагомедовым возник на фоне отмены выступления певца Егора Крида, которое должно было пройти в Махачкале 9 сентября. Мероприятие отменили по соображениям безопасности, однако у Нурмагомедова эта новость вызвала положительные эмоции. Он написал, что срыв концерта стал не такой уж и великой потерей.

В ответ Егор Крид заявил, что не ожидал такой реакции от одного из любимых бойцов MMA, а лидер музыкального лейбла Тимати назвал слова спортсмена «глупостью».

«Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне, типа я не имею права на свое мнение, — это смешно», — приводит «Газета.ру» заявление Нурмагомедова.

В свою очередь, Тимати отметил в комментарии под записью спортсмена в соцсети, что разочарован его поведением. «Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — написал рэпер.

Ранее сообщалось, что после анонса концерта Егора Крида в Махачкале музыканту в соцсетях стали поступать сообщения с угрозами физической расправой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Избивший DJ Smash бывший депутат подал в суд на Тимати
В Литве потребовали признать Тимати персоной нон грата

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017