Тимати пожелал удачи в бою Нурмагомедову, ополчившемуся на Крида

Рэпер Тимати в ответ на критику в свой адрес от российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова пожелал ему удачи в бою. Об этом исполнитель написал в комментарии к публикации спортсмена в Instagram.

Конфликт между лидером музыкального лейбла Black Star и Нурмагомедовым возник на фоне отмены выступления певца Егора Крида, которое должно было пройти в Махачкале 9 сентября. Мероприятие отменили по соображениям безопасности, однако у Нурмагомедова эта новость вызвала положительные эмоции. Он написал, что срыв концерта стал не такой уж и великой потерей.

В ответ Егор Крид заявил, что не ожидал такой реакции от одного из любимых бойцов MMA, а лидер музыкального лейбла Тимати назвал слова спортсмена «глупостью».

«Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, я никого не заставляю, но говорить мне, типа я не имею права на свое мнение, — это смешно», — приводит «Газета.ру» заявление Нурмагомедова.

В свою очередь, Тимати отметил в комментарии под записью спортсмена в соцсети, что разочарован его поведением. «Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», — написал рэпер.

Ранее сообщалось, что после анонса концерта Егора Крида в Махачкале музыканту в соцсетях стали поступать сообщения с угрозами физической расправой.