Избивший DJ Smash бывший депутат подал в суд на Тимати

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение DJ Smash (Андрей Ширман), подал в суд на рэпера Тимати (Тимура Юнусова) за оскорбления в свой адрес.

«Отправил в Мещанский суд иск к Тимати. Юристы готовят еще один, к Смешу. Я за свое ответил, теперь их очередь», — написал он на странице в Facebook и приложил фотографии искового заявления.

По словам бывшего народного избранника, «важны не деньги, важно решение суда».

В документе указано, что Тимати разместил в своем Instagram высказывания, которые могут повлиять на репутацию истца. При этом у рэпера в подписчиках есть несовершеннолетние, поэтому, по мнению истца, поведение артиста недопустимо.

В соцсети Юнусов изложил свое видение ситуации с избиением DJ Smash.

Как показала проведенная по запросу Телепнева лингвистическая экспертиза, Тимати использовал при этом неприличные выражения, тем самым «понижая социальный статус» депутата.

В связи с этим Телепнев требует удалить оскорбительные высказывания из соцсетей. Кроме того, он хочет взыскать с Тимати 300 тыс. рублей компенсации за причинение морального вреда.

Конфликт бывшего депутата с DJ Smash произошел в пермском ночном клубе «Дом культуры» в феврале 2018 года. После потасовки у диджея диагностировали перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По версии пострадавшего, драка началась после того, как музыкант отказался сделать совместное селфи с приятелем экс-депутата — Сергеем Ванкевичем. Последний, предположительно, был пьян и грубо разговаривал с Ширманом.

В июле Ленинский районный суд Перми признал Телепнева и Ванкевича виновными в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» DJ Smash. Их приговорили к двум годам колонии-поселения.