Фанаты попросили Макгрегора выйти на бой с Нурмагомедовым под песни Крида‍

Пользователи социальной сети Instagram оставляют под публикациями бойца MMA Коннора Макгрегора комментарии c просьбами выйти на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым под песни Егора Крида.

Пока что Макгрегор не отреагировал на это, пишет «РИА Новости».

Ранее в сентябре обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нурмагомедов вступил в спор с рэпером Тимати после отмены концерта Егора Крида в Дагестане. После анонса мероприятия певцу стали поступать сообщения с угрозами физической расправы.

Спортсмен прокомментировал отмену мероприятия фразой «невелика потеря». Тимати упрекнул его в навязывании людям своего мнения.

Бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе.