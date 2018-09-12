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Фанаты попросили Макгрегора выйти на бой с Нурмагомедовым под песни Крида‍

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Фото: Global Look Press/Joel Marklund/imago sportfotodienst
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Пользователи социальной сети Instagram оставляют под публикациями бойца MMA Коннора Макгрегора комментарии c просьбами выйти на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым под песни Егора Крида.

Instagram Conor McGregor

Пока что Макгрегор не отреагировал на это, пишет «РИА Новости».

Ранее в сентябре обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нурмагомедов вступил в спор с рэпером Тимати после отмены концерта Егора Крида в Дагестане. После анонса мероприятия певцу стали поступать сообщения с угрозами физической расправы.

Спортсмен прокомментировал отмену мероприятия фразой «невелика потеря». Тимати упрекнул его в навязывании людям своего мнения.

Бой Нурмагомедова с Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе.

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