Боец UFC Кьеза подал в суд на Макгрегора

Легковес UFC Майкл Кьеза, пострадавший во время нападения Конора Макгрегора на автобус с участниками турнира UFC 223, подал в суд на ирландца.

В иске утверждается, что атака бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях стоила Кьезе «серьезных личных, финансовых и других проблем», пишет Irish Independent. 30-летний Кьеза получил порезы лица и головы после того, как тележка, брошенная Макгрегором, разбила стекло автобуса. В результате Кьеза был отстранен от участия в турнире.

Также в ходе нападения пострадал представитель наилегчайшей весовой категории, Рэй Борг, которому осколок стекла попал в глаз. Однако боец отказался выдвигать обвинения против Макгрегора. Также Кьеза отметил, что слышал о психологических проблемах находившейся в автобусе Роуз Намаюнас, которая после инцидента боится выйти из дома.

5 апреля в Нью-Йорке Макгрегор напал на автобус, в котором находилась команда российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Ирландец бросил в автобус металлическую тачку и разбил окно. Он также попытался кинуть в сторону автобуса металлические заграждения и мусорный бак, но был остановлен людьми из своего окружения.

Вечером того же дня ирландец сам пришел в полицию, откуда его в наручниках доставили в здание суда. В ходе разбирательства Макгрегор пошел на сделку со следствием и избежал реального тюремного срока, который мог составить до семи лет лишения свободы. Суд приговорил спортсмена к пяти дням общественных работ, а также обязал его посетить курсы самоконтроля.

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