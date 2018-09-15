Макгрегор пообещал вытереть ноги об Нурмагомедова в UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор высмеял комментарий будущего оппонента, россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Как сообщает «Газета.ру», действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ранее опубликовал в Instagram фотографию с подписью «Шаг за шагом».
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 12 Сен 2018 в 11:52 PDT
«Шаг за шагом об тебя вытирают ноги», — написал в ответ Макгрегор.
Step by step you are getting stepped on.
Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 13 Сен 2018 в 3:27 PDT
Пользователи Instagram ранее попросили Макгрегора выйти на бой против россиянина под песни Егора Крида. Таким образом поклонники отреагировали на конфликт Нурмагомедова с рэпером Тимати после отмены концерта Крида в Дагестане.
Глава UFC Дэйна Уайт ранее сообщил, что титульный бой в легком весе пройдет 6 октября в Лас-Вегасе на стадионе финалиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» в Лас-Вегасе, который вмещает 20 тыс. человек.
Поклонники смешанных единоборств раскупили все билеты на бой в течение трех минут после начала продаж. Самый дорогой билет на поединок стоил $2505, а самый дешевый — $205. Официальная пресс-конференция состоится 20 сентября.
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