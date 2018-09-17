Россия не подвела

В минувшую субботу в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 136. В главном событии вечера россиянин Алексей Олейник остановил в первом раунде новозеландца Марка Ханта. А одним из самых ярких стал бой из предварительного карда между отечественным бойцом Петром Яном и корейцем Джин Су Соном.

Турнир UFC Fight Night 136, ставший первым в истории на территории нашей страны, посетило 22 603 человека. Это самый посещаемый эвент по смешанным единоборствам в России за всю историю, и пятый турнир по посещаемости в истории UFC. Как сообщает сайт mmajunkie.com, продажа билетов обеспечила $1,84 млн выручки.

— Смешанные единоборства у нас в стране пользуются огромной популярностью, — сказал «Известиям» президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков. — Всё это началось еще с нашего легендарного бойца и самбиста Федора Емельяненко. Он раскрутил этот вид спорта в России, люди начали активно ходить на бои. Сейчас турниры уже спокойно собирают полные трибуны на хоккейных стадионах. А в Азии на поединках Емельяненко заполнялись и 35-тысячные арены. Думаю, что такой же успех может ждать UFC в России.

Петр Ян, в карьере которого до вчерашнего вечера было девять побед и одно поражение (9-1), в первом раунде боя с Соном (9-2) много попадал тяжелыми ударами, но они не оказывали видимого эффекта. Во втором раунде южнокореец провел успешный тейкдаун и некоторое время контролировал Яна в партере, но даже из этой позиции Петр наносил ощутимый ущерб сопернику локтями. В третьем раунде бойцы продолжили обмениваться тяжелыми ударами в стойке, и Петр был намного более точным. В итоге все судьи отдали победу Петру Яну со счетом 30-27, 30-27, 29-28. Бой запомнился зрителям, несмотря на то, что пришелся на предварительный кард турнира.

— Бой Яна заслужил статус главной схватки вечера в «Олимпийском», — поделился мнением с «Известиями» экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков. — Получилось очень жесткое и яркое противостояние. Изначально казалось, что Петру не составит труда одержать победу и начать готовиться к бою с Джоном Линекером, но кореец проявил недюжинное упорство и волю к победе, чем серьезно затруднил бой Яну. Но Петр всё же проявил характер и заслуженно получил победу по очкам от всех трех судей.

Основной кард открывали полусредневесы Алексей Кунченко (18-0) и Тьяго Алвеш (22-12). Первые два раунда носили очень сдержанный характер, бойцы не форсировали события и работали в невысоком темпе. В третьем раунде Алексей увеличил активность, к чему бразилец оказался не готов. В итоге бой прошел всю отведенную на него дистанцию в три раунда, и все судьи отдали победу Алексею Кунченко (30-27, 29-28, 29-28).

В тяжелом весе россиянин Шамиль Абдурахимов (18-4) встретился в октагоне с легендой MMA белорусом Андреем Орловским (27-16). Андрей взорвал зал, когда вышел из подтрибунного помещения под гимн СССР. По итогам боя победа досталась Абдурахимову — и это второе подряд поражение Орловского.

В категории бойцов полутяжелого веса встретились уроженец Донбасса Никита Крылов (24-5) и 4-й номер рейтинга Ян Блахович (22-7) из Польши. Крылов начал поединок очень активно и после нескольких агрессивных выпадов перевел Блаховича в партер, где сумел провести несколько ударов. У поляка получилось вырваться, но нанести серьезного урона Крылову всё же не удалось. После резвого начала бойцы большую часть первого раунда вязали друг друга на настиле октагона. Во втором раунде Блахович быстро перевел поединок в партер, где чувствовал себя уверенно. У Крылова не получалось подняться в стойку из-за грамотных перемещений Блаховича в партере. В итоге Никита попался на удушающий прием, из которого ему не удалось выбраться. Итог: досрочная победа Блаховича удушающим приемом во втором раунде.

В главном бою турнира в тяжелом весе встретились 41-летний россиянин Алексей Олейник (56-11-1) и 44-летний новозеландец Марк Хант (13-13). С самого начала поединка Олейник начал оказывать прессинг, периодически атакуя Ханта одиночными ударами и совершая попытки войти в клинч. Марк намеренно выбрал для себя работу вторым номером, заряжая периодически свою убийственную правую руку и пробивая тяжелейшие лоу-кики. После экватора боя Хант пропустил тяжелый удар, который позволил россиянину перевести новозеландца в партер. Алексей уверенно забрал спину и начал проводить удушающий прием — новозеландец отчаянно оборонялся, но всё же вынужден был сдаться. В итоге — победа россиянина в первом раунде SBM 1.

— Итогам боя нечего удивляться — Олейник оказался готов значительно лучше Ханта, — прокомментировал поединок Василий Шестаков. — Наш боец сыграл на своих козырях. У Алексея получилось вовремя мобилизоваться и удачно подловить своего оппонента.

Стоит отметить, что это был первый случай за восемь лет, когда Марка Ханта кому-то удалось удушить. Кроме того, российские бойцы преуспели и в предварительном карде. Помимо Петра Яна Майрбек Тайсумов единогласным решением судей одолел американца Дезмонда Грина (30-27, 30-27, 30-27), Рустам Хабилов раздельным решением судей выиграл у канадца Кейджена Джонсона (29-28, 28-29, 29-28), Рамазан Емеев удушающим приемом сломил сопротивление серба Стефана Секулича по итогам трех раундов, Халид Муртазалиев нокаутировал во втором раунде американца Си-Би Доллэуэя, а Магомед Анкалаев выиграл нокаутом в первом раунде у поляка Марчина Парчнио. Единственным проигравшим представителем России в предварительном карде стал Адам Яндиев — во втором раунде его победил удушающим приемом американец Джордан Джонсон.

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