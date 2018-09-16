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Турнир UFC может пройти в Сочи, Петербурге или Владивостоке в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) может организовать турнир в Санкт-Петербурге, Сочи или Владивостоке в 2019 году.

Как заявил вице-президент организации Дэвид Шоу на пресс-конференции, по всей вероятности, в следующем году состоятся два турнира, один из которых может пройти в России.

15 сентября в СК «Олимпийский» в Москве прошел первый российский турнир Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC Fight Night 136.

По словам Шоу, его посетили 22603 зрителя. Таким образом, этот турнир по смешанным единоборствам стал самым посещаемым в России за всю историю, а также пятым по посещаемости в истории UFC.

В главном бою вечера встретились тяжеловесы Марк Хант и Алексей Олейник. Россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде. Также в основном карде Ян Блахович «задушил» Никиту Крылова во втором раунде.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ранее сообщил точную дату пресс-конференции перед боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

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