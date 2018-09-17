Палестинец убил гражданина США в торговом центре

Вооруженный ножом палестинец убил израильского поселенца с американским гражданством на Западном берегу реки Иордан в израильском поселении Эцион, к югу от Иерусалима.

Нападение на 45-летнего адвоката Ари Фульда совершил 17-летний Халил Юсеф Джаббарин из поселения Ятта. Смертельно раненый Фульд успел выстрелить в злоумышленника. Несколько вооруженных поселенцев также погнались ним. Впоследствии Джаббарин был застрелен одним из них, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Фульд был членом некоммерческой организации Standing Together, которая занималась оказанием помощи израильским солдатам, а также ветераном десантных войск. У мужчины осталось четверо детей.

На похороны Ари Фульда собрались сотни человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter выразил соболезнования близким погибшего и назвал его героем.

Кроме того, посол Соединенных Штатов в Израиле Дэвид Фридмэн осудил жестокое убийство, а Госдепартамент США в качестве протеста аннулировал визы у членов семьи представителя Организации освобождения Палестины.

В августе лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о необходимости пересмотра подписанных с Израилем договоренностей, так как тот не выполняет взятые на себя обязательства. По его словам, Рамалла намерена также бойкотировать все контакты с Соединенными Штатами, пока Вашингтон не перенесет свое диппредставительство обратно в Тель-Авив.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские волнения на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. При этом Палестина претендует на восточную часть города.

Палестина является частично признанным государством. По состоянию на 2015 год независимость страны признали 136 государств из 193 членов ООН.