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Мэй назвала неприемлемым сравнение плана Brexit с «поясом смертника»

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Фото: REUTERS/Aaron Chown
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала неприемлемым сравнение стратегии властей по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) с «поясом смертника».

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Соответствующую формулировку, которую неделей ранее озвучил бывший министр иностранных дел страны Борис Джонсон, глава британского кабмина считает неуместной.

«Я была шесть лет министром внутренних дел и сейчас уже два года являюсь премьер-министром. Я думаю, что использование подобной лексики было неправильным», — заявила Мэй в интервью ВВС.

В начале сентября в статье для Daily Mail Джонсон раскритиковал позицию премьер-министра по Brexit. В авторской колонке он заметил, что глава правительства «обернула пояс смертника вокруг британской конституции», а детонатор же находится у Евросоюза.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся в 2016 году. За проведение выхода из состава коалиции проголосовали 51,9% подданных Соединенного Королевства. Произойти это должно до конца марта следующего года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Сама Мэй отмечала, что ее вариант Brexit «является лучшим» и позволит Великобритании сохранить отношения с Евросоюзом ради сотрудничества в области экономики и безопасности.

Лондон планирует отказаться от принципа свободы передвижения, а в сфере торговли ввести специальный таможенный режим с ЕС и проводить независимую торговую политику с собственным представительством во Всемирной торговой организации (ВТО).

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