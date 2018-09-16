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WADA прокомментировало «просочившуюся» в СМИ переписку с Минспортом

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило свою позицию по вопросу рекомендации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

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Как сообщает «Газета.ру», WADA прокомментировал «просочившуюся» в СМИ переписку с министром спорта России Павлом Колобковым заявив, что «ничего нового в документе нет».

Также WADA подчеркнуло, что сделанные в письме предложения являются интерпретациями дорожной карты, чтобы «не допустить потери прогресса РУСАДА за последние два года».

Всемирное антидопинговое агентство, кроме того, обнародовало переписку своего президента Крэйга Риди, гендиректора WADA Оливье Ниггли и Колобкова, согласно которой Минспорт согласился на упрощенные условия по восстановлению.

Вопрос статуса РУСАДА рассмотрят на заседании исполкома WADA 20 сентября.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации из-за доклада Ричарда Макларена, утверждавшего о существовании системы господдержки использования допинга в России. Москва обвинения отрицает.

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