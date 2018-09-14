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Комитет WADA рекомендовал восстановить РУСАДА в правах

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому WADA восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Вопрос статуса РУСАДА рассмотрят на заседании исполкома WADA 20 сентября, сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства

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«РУСАДА было объявлено несоответствующим WADA в ноябре 2015 года. С тех пор агентство, российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России, и в рамках (российской. — iz.ru) антидопинговой системы произошли значительные изменения», — говорится в сообщении.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации из-за доклада Ричарда Макларена, утверждавшего о существовании системы господдержки использования допинга в России. Москва обвинения отрицает.

По мнению функционеров WADA, одним из главных препятствий для восстановления статуса российской организации является отказ признавать выводы доклада Макларена.

29 августа сообщалось, что Американское антидопинговое агентство призвало WADA не восстанавливать Россию в правах.

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