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Кандидата в Верховный суд США обвинили в домогательствах

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Фото: Global Look Press/Erin Scott
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Кандидата на включение в состав Верховного суда Бретта Кавано обвинили в сексуальных домогательствах. Инцидент якобы имел место в начале 1980-х годов, когда он учился в школе.

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По сведениям CNN, с обвинениями выступила женщина, пожелавшая не раскрывать свою личность. Она утверждает, что Кавано, находясь в состоянии алкогольного опьянения, втолкнул ее в комнату и попытался насильно снять с нее одежду.

В итоге девушке удалось вырваться, после чего она покинула дом. По утверждению женщины, после произошедшего ей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что в то время она, по всей видимости, не стала обращаться в полицию.

Кавано опубликовал заявление, в котором полностью отвергает обвинения.

5 сентября сообщалось, что прокуратура Лос-Анджелеса сняла обвинения в сексуальных домогательствах с актеров Стивена Сигала и Кевина Спейси.

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