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В США отказались заводить уголовные дела против Кевина Спейси и Стивена Сигала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу. Речь идет об инцидентах 25-летней давности.

Как сообщил 4 сентября портал TMZ, прокуратура сочла, что срок возбуждения уголовных дел по обвинениям, относящимся к 1990-м годам, давно истек.

«Таким образом, проведение анализа обоснованности и слабости свидетельских показаний не представляется необходимым», –– говорится в постановлении ведомства.

23 августа стало известно, что Спейси в очередной раз обвинили в домогательствах. Скандал вокруг актера разгорелся в конце октября 2017 года после обвинений в домогательствах со стороны актера Энтони Рэппа.

С того момента Спейси обвинили в сексуальных приставаниях более 30 мужчин.

В марте этого года две женщины выступили с обвинениями против Стивена Сигала. Актриса Регина Симонс заявила, что он изнасиловал ее в 1993 году. Еще одна женщина обвинила Сигала в домогательствах в 2002 году.

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