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Не менее 20 артистов обвинили хореографа Яна Фабра в домогательствах

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Фото: ТАСС/Чиженок Александр
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По меньшей мере 20 танцоров и танцовщиц обвинили бельгийского хореографа и сценариста Яна Фабра в домогательствах. Среди пострадавших большинство женщины.

Об этом они рассказали в открытом письме. В тексте говорится о нескольких актах унижения и сексуального запугивания, в том числе о «полусекретных» фотографических сессиях, во время которых артистам приходилось принимать наркотики, чтобы «чувствовать себя более свободными», пишет портал vpk-news.

Танцоры утверждают, что во время репетиций Фабр позволял себе непристойные комментарии, а также приглашал их к себе в кабинет под предлогом обсуждения рабочих вопросов, где «приставал».

Несмотря на то, что хореограф отвергает все заявления, по факту публикации письма начато расследование.

10 сентября сообщалось, что директор телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвс покидает свой пост из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. Теперь он будет работать в должности советника компании.

Ян Фабр один из самых знаменитых артистов в Европе. В 1970-х годах он организовал ряд провокационных перформансов, которые принесли ему скандальную известность. Позднее бельгиец создал собственную компанию Troubleyn, которая осуществляет проекты в области театра и танца, а также занимается исследовательской деятельностью.

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