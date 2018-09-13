Британский телеканал показал новое видео с домогательствами Вайнштейна

В сети появилось видео, на котором запечатлены домогательства знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна к молодой женщине. Запись опубликовал британский телеканал Sky News.

Сообщается, что ранее данное видео не демонстрировалось публично. Записала его предпринимательница Мелисса Томпсон, которая пришла на встречу с Вайнштейном в его нью-йоркский офис в 2011 году.

Томпсон отметила, что пришла к продюсеру для обсуждения видеоролика ее собственной компании, однако вместо рабочей группы ее встретил сам Вайнштейн, закрывший в помещение дверь и попросивший не беспокоить его.

С самого начала их знакомства мужчина показал, что имеет право флиртовать с Мелиссой, а в процессе разговора принялся навязчиво заигрывать с девушкой. Томпсон заявила, что не могла просто прервать подобное поведение исключительно из деловых соображений.

В тот же день продюсер пригласил девушку на встречу вечером, которая должна была состояться в холле гостиницы Tribeca Grand Hotel. Мелисса Томпсон уверяет, что Вайнштейн завел ее к себе в номер, а затем изнасиловал. Подтверждений этому моменту нет, а сам мужчина обвинения отвергает.

В 2017 году в Соединенных Штатах прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Также в домогательствах обвинили Стивена Сигала, Кевина Спейси, Чака Норриса, Оливера Стоуна, Сильвестра Сталлоне и других звезд.

Скандал о сексуальных домогательствах не обошел стороной и американских политиков. Так, в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним девушкам обвиняют кандидата на пост члена сената США, представителя Республиканской партии Роя Мура. Президент страны Дональд Трамп публично заступился за него.