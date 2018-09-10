Директор CBS покинет пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Директор CBS Лесли Мунвс намерен уйти в отставку из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах, сообщили в компании.

Кроме того, отмечается, что телеканал и Мунвс перечислят $20 млн на поддержку движения против домогательств #MeToo.

28 августа стало известно, что директора CBS в сексуальных домогательствах обвинили шесть женщин.

Четыре из них утверждают, что в 1990-х годах Мунвс пытался поцеловать их против их воли и распускал руки на бизнес-встречах. При этом, по словам обвинительниц, он угрожал им и заставлял молчать об инцидентах.

Американская прокуратура решила не предъявлять Мунвсу обвинения из-за истечения срока давности.

Тем не менее корпорация CBS Corporation провела собственное внутреннее расследование. Несмотря на то что сам Мунвс обвинения в свой адрес отрицает, пост он все же покинет.

5 сентября сообщалось, что прокуратура Лос-Анджелеса сняла обвинения в сексуальных домогательствах с актеров Стивена Сигала и Кевина Спейси.