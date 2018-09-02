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CNN отказался от шоу с Азией Ардженто из-за скандала с домогательствами

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Американский телеканал CNN отказался от показа выпусков популярного шоу «Неизведанное» с актрисой Азией Ардженто, которую подозревают в домогательствах к несовершеннолетнему.

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Телепередача посвящена путешествиям известного американского шеф-повара, телеведущего и писателя Энтони Бурдена. В двух выпусках шоу снялась Ардженто. 42-летняя актриса также выступила в роли режиссера эпизода, посвященного Гонконгу.

Как пишет The New York Post, Бурден и Ардженто связывали романтические отношения. В июне этого года 61-летний повар покончил с собой во время съемок программы во Франции.

В августе актрису, которая одной из первых обвинила продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, заподозрили в совращении актера Джимми Беннета, которому на тот момент было 17 лет.

«В свете недавних новостных сообщений об Азии Ардженто Си-эн-эн прекращает ставить в эфир прошлые эпизоды «Неизведанного», в которых она принимала участие, до дальнейших распоряжений», — говорится в сообщении CNN.

В 2017 году в Соединенных Штатах прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после ситуации с Вайнштейном. В неподобающем поведении его обвинили более 50 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование. Позже обвинения поступали и в адрес других известных людей.

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