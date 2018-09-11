Бывший директор CBS Лесли Мунвс займет пост советника телекомпании

Бывший директор телерадиокорпорации CBS Лесли Мунвс, который покинул пост на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, станет советником компании. Об этом заявили в комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).

Сообщается, что Мунвс согласился выступить консультантом на срок до одного года, пока совет директоров компании не решит прекратить данное сотрудничество, пишет «РИА Новости».

В первую очередь такое решение связано с плавным перераспределением обязанностей бывшего директора. Кроме того, он будет по-прежнему заниматься офисной работой и обеспечивать безопасность. Срок данных обязательств может доходить до двух лет.

28 августа стало известно, что директора CBS в сексуальных домогательствах обвинили шесть женщин.

Четыре из них утверждают, что в 1990-х годах Мунвс пытался поцеловать их против их воли и распускал руки на бизнес-встречах. При этом, по словам обвинительниц, он угрожал им и заставлял молчать об инцидентах.

Американская прокуратура решила не предъявлять Мунвсу обвинения из-за истечения срока давности.

Тем не менее корпорация CBS Corporation провела собственное внутреннее расследование. Несмотря на то что сам Мунвс обвинения в свой адрес отрицает, пост он все же покинет.

5 сентября сообщалось, что прокуратура Лос-Анджелеса сняла обвинения в сексуальных домогательствах с актеров Стивена Сигала и Кевина Спейси.