Генсек НАТО назвал вызовом решение Турции закупить российские С-400

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг расценил решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 как вызов для альянса. Об этом он заявил, выступая на семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне.

Генсек отметил, что решение о покупке военных средств страны альянса принимают самостоятельно, однако для НАТО важна оперативная совместимость различных систем.

«Надеюсь, что можно найти решение, потому что то, что мы видим сейчас, является вызовом для всех. Существуют разногласия в вопросе закупки Турцией российских комплексов С-400», — добавил Столтенберг. Он подчеркнул, что Турция остается «очень важным союзником» в рамках Североатлантического альянса.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. При этом Вашингтон неоднократно выступал против этого соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.

Первоначально планировалось, что «Триумфы» будут переданы туркам в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки будут ускорены и Россия исполнит контракт по поставке в 2019 году.